Sivasspor-Trabzonspor maçının ardından

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor karşısında girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Uygun, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, 14 bin civarında taraftarın karşılaşmayı izlediğini belirterek, "Yavaş yavaş artık birliğimizi artırıyoruz." dedi.

Karşılaşmanın "Trabzonspor sistemleri ve taktikleriyle" geçtiğini anlatan Uygun, "Bir nevi biz de satranç oynadık. Biz de onların hamlelerine karşı hamleler yaptık." diye konuştu.

Yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"5-6 tane yüzde 100 gol pozisyonuna girdik. Maalesef golü atamadık, izleyenler keyif aldı. Bir tek güzel olmayan taraf sahamızın çimiydi. Transferlerimiz geliyor, yarın inşallah bir yıldız futbolcuyu daha yönetimimiz kadromuza katacak. Bununla beraber hafta sonuna kadar da 2-3 tane daha takviye yapacağız. Kalan haftalarda da 2-3 tane daha alarak yaklaşık 6-7 transferle rekabeti arttıracağız. Bahattin Eken başkanla beraber başarmak için 'bismillah' dedik başlıyoruz."