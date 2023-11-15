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Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 15.11.2023 17:24
  • Giriş: 15.11.2023 17:24
  • Güncelleme: 15.11.2023 17:24
Kaynak: AA
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan futbolcular katılmadı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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