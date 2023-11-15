Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA
Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan futbolcular katılmadı.
Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sıradaki Haber