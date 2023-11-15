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Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 15.11.2023 17:25
  • Giriş: 15.11.2023 17:25
  • Güncelleme: 15.11.2023 17:25
Kaynak: AA
Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan futbolcular katılmadı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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