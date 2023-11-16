Sivasspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk idmanında kulüp tesislerindeki fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Futbolcular, daha sonra antrenman sahasında teknik direktör Servet Çetin yönetiminde çalışma gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, sınırlı alanda pas çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.