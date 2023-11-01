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Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 01.11.2023 10:35
  • Giriş: 01.11.2023 10:35
  • Güncelleme: 01.11.2023 10:35
Kaynak: AA
Sivasspor, Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor'u konuk edecek

Sivasspor, Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın Artvin Hopaspor'u ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, kupaya bu sezon 3. turdan dahil oldu.

Sivasspor'da Artvin Hopaspor maçı öncesi sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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