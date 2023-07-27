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Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor

Ajans Haberleri
  • 27.07.2023 14:50
  • Giriş: 27.07.2023 14:50
  • Güncelleme: 27.07.2023 14:50
Kaynak: AA
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Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor

Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise 3. bölge sonlandırma çalışmaları ile taktik programlar uyguladı.

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