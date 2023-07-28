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Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor

Ajans Haberleri
  • 28.07.2023 14:11
  • Giriş: 28.07.2023 14:11
  • Güncelleme: 28.07.2023 14:11
Kaynak: AA
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Sivasspor'un 2. etap kampı Erzurum'da sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman reaksiyon sürati ile başladı. Ardından 5'e 2 minyatür kale maç yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel sınırlı alan oyunu ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın kampın son gününde Antalyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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