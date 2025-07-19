Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Bolu kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından atletik koşular yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alanda oynanan oyunla sabah çalışmasını tamamladı.
Yeni transferler Çağlayan Menderes, Mert Çelik, Ahmet Abdullah Çakmak ve Kamil Fidan da sabah antrenmanında takımla çalıştı.
Sivasspor, kamp programı doğrultusunda bu akşam yapacağı ikinci antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.