Sivasspor'un en istikrarlısı Charis Charisis oldu
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 19 haftalık ilk bölümünde Yunan oyuncu Charis Charisis, Net Global Sivasspor'un en istikrarlı oyuncusu oldu.
Sezona teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başlayan, kötü gidişatın ardından Ömer Erdoğan ile anlayan kırmızı-beyazlılar, 19 haftalık bölümü 20 puanla 14. sırada tamamladı.
Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Sivasspor, 21 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 28 gol gördü.
Kırmızı-beyazlılar, Sivas'taki 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puanı hanesine yazdırdı.
Sivas temsilcisi, deplasmandaki 8 maçtan ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 7 puan topladı.
Sivasspor, ligde maç başı 1,1 puan ortalamasıyla oynadı.