Sivasspor, Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 12.02.2026 20:47
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı taktiksel oyunla tamamladı.

Sivasspor, İmaj Altyapı Vanspor FK mücadelesinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK, 14 Şubat Cumartesi saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

