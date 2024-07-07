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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 07.07.2024 12:56
  • Giriş: 07.07.2024 12:56
  • Güncelleme: 07.07.2024 12:56
Kaynak: AA
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Ardından esneklik çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, turnuva şeklindeki maçlarla günü tamamladı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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