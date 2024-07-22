Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılarda Rey Manaj da Erzurum’a gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap Erzurum kampının 8. gününde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.

Ardından pas ve 4’e 1 dar alan oyun oynayan Yiğidolar, 5’e 5 adam adama dayanıklılık çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor’un başarılı santrforu Rey Manaj da Erzurum’a gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı.