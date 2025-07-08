Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma ve aktivasyon çalışmaları yaptı.
Ardından 5'e 2 pas organizasyonları yapan futbolcular, ayak tenisiyle günün ilk antrenmanını tamamladı.
İzinden dönen Rey Manaj ve Alex Pritchard da Sivas'a gelerek kamp çalışmalarına katıldı.