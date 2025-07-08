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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 08.07.2025 13:00
  • Giriş: 08.07.2025 13:00
  • Güncelleme: 08.07.2025 13:00
Kaynak: AA
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma ve aktivasyon çalışmaları yaptı.

Ardından 5'e 2 pas organizasyonları yapan futbolcular, ayak tenisiyle günün ilk antrenmanını tamamladı.

İzinden dönen Rey Manaj ve Alex Pritchard da Sivas'a gelerek kamp çalışmalarına katıldı.

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