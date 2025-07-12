Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, atletik oyunlarla kampın 13. gününü geride bıraktı.
Antrenman öncesi tesislere gelen bir grup taraftarlar futbolcular ile fotoğraf çektirdi.
Sivasspor, yeni sezon mesaisine yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.