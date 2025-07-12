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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 12.07.2025 22:23
  • Giriş: 12.07.2025 22:23
  • Güncelleme: 12.07.2025 22:23
Kaynak: AA
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda topa sahip olma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, atletik oyunlarla kampın 13. gününü geride bıraktı.

Antrenman öncesi tesislere gelen bir grup taraftarlar futbolcular ile fotoğraf çektirdi.

Sivasspor, yeni sezon mesaisine yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

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