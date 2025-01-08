Sivasspor’da Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve mass koşusu ile idmanı tamamladı.

Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise günü yenileme çalışmalarıyla geçirdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.