Sivasspor’da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise iki grup halinde taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.