Sivasspor’da Beşiktaş mesaisi sürüyor



Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, minyatür kale oyun ile çift kale maç yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş ile Sivasspor, pazar günü saat 21.45’te Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.