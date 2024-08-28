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Sivasspor’da Beşiktaş mesaisi sürüyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 28.08.2024 23:54
  • Giriş: 28.08.2024 23:54
  • Güncelleme: 28.08.2024 23:54
Kaynak: İHA
Sivasspor’da Beşiktaş mesaisi sürüyor


Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, minyatür kale oyun ile çift kale maç yaptı.
Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş ile Sivasspor, pazar günü saat 21.45’te Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak.

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