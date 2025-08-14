Giriş / Abone Ol
Sivasspor’da Bodrum FK mesaisi sürüyor

  • 14.08.2025 14:08
  • Giriş: 14.08.2025 14:08
  • Güncelleme: 14.08.2025 14:08
Kaynak: İHA
Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve bireysel pozisyon çalışmaları yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durdu.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

