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Sivasspor’da Charisis cezalı duruma düştü

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 15:57
  • Giriş: 07.10.2023 15:57
  • Güncelleme: 07.10.2023 15:57
Kaynak: İHA
Sivasspor’da Charisis cezalı duruma düştü

Sivassporlu futbolcu Charis Charisis, Pendikspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

EY Sivasspor’da Pendikspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Caner Osmanpaşa, Charis Charisis ve Rey Manaj karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi.

Mücadelenin 47. dakikasında sarı kart gören Charisis cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki Yunan oyuncu sahasında oynayacakları Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. 

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