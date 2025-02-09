Sivasspor’da Gaziantep FK maçının hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 24. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde dün sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından rondo çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş maçında 60 dakika üzeri oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da Gaziantep Stadyumu’nda karşılaşacak.