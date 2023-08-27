Sivasspor’da Gerson Rodrigues gol sayısını 2’ye çıkardı
Kaynak: İHA
EY Sivasspor’un futbolcusu Gerson Rodrigues, Antalyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2’ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Antalyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor’da takımın 1 golü başarılı futbolcu Gerson’dan geldi.
Maçın 36. dakikasında Lüksemburglu forvet meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gerson golün ardından takım arkadaşlarına sarılarak büyük sevinç yaşadı.
28 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2’ye çıkardı.