Sivasspor’da Hatayspor maçı hazırlıkları devam etti

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından sınırlı alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise taktik maç ile dayanıklılık çalışmaları üzerinde durdu.

Kırmızı-beyazlılar, yarın Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.