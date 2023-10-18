Sivasspor’da Kasımpaşa mesaisi sürüyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri 18.10.2023 16:47 Giriş: 18.10.2023 16:47

Güncelleme: 18.10.2023 16:47 Kaynak: İHA

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Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktiksel çalışma ve topla dayanıklılık çalışmaları ile günü tamamladı. Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Kasımpaşa 22 Ekim Pazar günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.