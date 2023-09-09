Sivasspor’da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ajans Haberleri 09.09.2023 17:50 Giriş: 09.09.2023 17:50

Güncelleme: 09.09.2023 17:50 Kaynak: İHA

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