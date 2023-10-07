Sivasspor’da Modou Barrow golle tanıştı

Sivasspor’un Gambiyalı futbolcusu Modou Barrow, Pendikspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez golle tanıştı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor deplasmanda Pendikspor ile oynarken kırmızı-beyazlılarda gollerden biri de Gambiyalı futbolcu Modou Barrow’dan geldi.

Müsabakanın 4. dakikasında topu alan Barrow rakiplerini geçerek ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

Bu sezon 11’de 3 kez görev alan 30 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Barrow 89. dakikada yerini Achilleas Poungouras’a bıraktı.