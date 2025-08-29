Giriş / Abone Ol
Sivasspor’da Pendikspor maçının hazırlıkları sürüyor

Ajans Haberleri
  • 29.08.2025 16:57
  • Giriş: 29.08.2025 16:57
  • Güncelleme: 29.08.2025 16:57
Kaynak: İHA
Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra atletik koşu ve topa sahip olma çalışmaları yapan Yiğidolar, idmanın son bölümünde ise taktiksel çalışmalar üzerinde durdu.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gidecek.

