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Sivasspor’da Rey Manaj, sağlık kontrolünden geçti

EY Sivasspor’un yeni transferi Rey Manaj, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Ajans Haberleri
  • 22.08.2023 15:00
  • Giriş: 22.08.2023 15:00
  • Güncelleme: 22.08.2023 15:00
Kaynak: İHA
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Sivasspor’da Rey Manaj, sağlık kontrolünden geçti

Rey Manaj, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene yapıldı.

Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testinin yapılmasıyla tamamlandı. 
26 yaşındaki futbolcunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı da öğrenildi.

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