Sivasspor’da Rey Manaj, sağlık kontrolünden geçti
EY Sivasspor’un yeni transferi Rey Manaj, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Kaynak: İHA
Rey Manaj, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene yapıldı.
Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testinin yapılmasıyla tamamlandı.
26 yaşındaki futbolcunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı da öğrenildi.