Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivasspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 16.05.2025 13:12
  • Giriş: 16.05.2025 13:12
  • Güncelleme: 16.05.2025 13:13
Kaynak: İHA
Sivasspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trendyol Süper Lig 36. hafta maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, dar alan oyun ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Samsunspor ile Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşılaşacak.

BirGün'e Abone Ol