Sivasspor’da Servet Çetin dönemi kapandı

Sivasspor’da Servet Çetin dönemi sona erdi. Bugün kulüp yönetimi ile yaptığı toplantıda Çetin’in devam etmek istemediği öğrenildi.

Sivasspor’da teknik direktör Servet Çetin dönemi kapandı. Bugün kulüp tesislerinde Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı.

Çetin, devam etmeme kararını yönetime bildirirken bu kararı da yönetim kabul etti. Konu ile ilgili kulübün kısa sürede resmi açıklama yapacağı da öğrenildi.



42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor’un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin’in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.