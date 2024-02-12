Sivasspor’da Uğur Çiftçi ikinci kez dalya dedi

Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Uğur Çiftçi, kırmızı-beyazlı formayla 200. maçına çıktı.

Çiftçi, Rizespor mücadelesinde ilk 11’de yerini alarak ikinci kez dalya dedi.

Sivasspor’da Uğur Çiftçi, kırmızı-beyazlı forma altında Süper Lig’deki 200. maçına çıktı. Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen Sivaslı futbolcu, ikinci kez dalya dedi.

Bugüne kadar Sivasspor formasıyla 200 karşılaşmada oynayan ve 1 gol atan 31 yaşındaki futbolcu için kulüp tarafından özel olarak hazırlanan görsel, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yapılan paylaşıma, “Takım kaptanlarımızdan Uğur Çiftçi, Çaykur Rizespor maçı ile birlikte formamız altında 200. maçına çıktı. Tebrikler Uğur Çiftçi” notu eklendi.

Çiftçi’nin, Sivasspor ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.