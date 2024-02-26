Sivasspor’dan ‘Passolig’ açıklaması: Devam ettirmemeyi düşünüyoruz

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "Biz Passolig ile süreci devam ettirmemeyi düşünüyoruz. Bunu da kendilerine söyledik. Ama gelişen durumlarda, gelişen olaylarda kulüplerin hangi ortak paydada buluşacakları nasıl bir yol izleneceği de önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak" dedi.

Sivasspor'un Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Karagöl, sezonu değerlendirerek gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Bülent Uygun'un göreve gelmesinin ardından uzun soluklu bir planlama yaptıklarını söyleyen Karagöl, "Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'ni yani 5'nciliği hedef koyduk. Türkiye Kupası'nda gitmek bizi yoracak bir süreçti. Bununla ilgili gayretlerimizi gösterdik ama kadro darlığından dolayı kupadan elenmek zorunda kaldık. Ocak ayının başında çizmiş olduğumuz bütün planı ve projeyi şuan için uyguluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yeni transferler, teknik heyetin çalışmaları, futbolcularımızın gayretleriyle tam bir takım olduk. Yeni transferlerimizde bizim özlediğimiz ve istediğimiz performansı yakalayan oyuncu profillerinin olduğunu gördük" diye konuştu.

Karagöl, ligde kalan 11 maçı kayıpsız geçerek Konferans Ligi'ne gitmeyi hedeflediklerini belirterek, "Konferans Ligi'ne gittiğimiz zaman futbolcularla, yeni oyuncularla görüşürken transfer süreçleri gerçekten daha kolay oluyor. Çünkü oyuncu Avrupa Ligi'nde kendini gösteriyor" dedi.

"PASSOLİG İLE SÜRECİ DEVAM ETTİRMEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Passoligin ilk sürecinde Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın çok ciddi kaygıları olduğunu ve bu kaygıların gelinen süreçte doğru olduğunun ortaya çıktığını vurgulayan Karagöl, "Biz Passolig ve diğer iştirakler ile Kulüpler Birliği ile konuyu konuşuyoruz. Yani biz Passolig ile süreci devam ettirmemeyi düşünüyoruz. Bunu da kendilerine söyledik. Ama gelişen durumlarda, gelişen olaylarda kulüplerin hangi ortak paydada buluşacakları nasıl bir yol izleneceği de önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Passolig kulüpleri mahkemeye verecek, vermeyecek o Passolig'in bileceği bir iş. Biz üstümüze düşen görevi şimdiye kadar fazlasıyla yaptık. Passolig'ten hak ettiğimiz geliri elde ettiğimizi de düşünmüyorum" ifadelerini kulland.