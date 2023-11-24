Sivasspor’dan Trabzonspor maçının saatine ilişkin açıklama

Sivasspor basın sözcüsü Gökhan Karagöl, Trabzonspor maçının aynı saatte oynanacağını duyurdu.

Sivasspor kulübü basın sözcüsü Gökhan Karagöl, Trabzonspor maçının saatine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karagöl, “ Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız görüşme neticesinde, 27 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor ile sahamızda oynayacağımız müsabakanın daha önce açıklandığı gibi saat 20.00’de oynanması talebimizi ilettik. Müsabaka aynı gün ve aynı saatte oynanacak! Tüm taraftarlarımızı 90 dakika boyunca takımımızı desteklemesi için stadyuma davet ediyoruz” ifadesini kullandı.