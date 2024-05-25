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Sivassporlu Fode Koita gol sayısını 9’a yükseltti

Ajans Haberleri
  • 25.05.2024 23:31
  • Giriş: 25.05.2024 23:31
  • Güncelleme: 25.05.2024 23:32
Kaynak: İHA
Sivassporlu Fode Koita gol sayısını 9’a yükseltti

Sivassporlu futbolcu Fode Koita, Kayserispor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 9’a yükseltti.
Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Sivasspor’da takımın 1 golü de Fode Koita’dan geldi.

Maçın 9. dakikasında Murat Paluli’nin pasıyla topla buluşan Koita, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fransız futbolcu golün ardından arkadaşlarıyla sevinç yaşadı.
32 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 9’a çıkardı. Koita 9 golün 1’ini Ziraat Türkiye Kupası’nda kaydetti.

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