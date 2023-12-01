Sivassporlu futbolcu Burak Kapacak, Fenerbahçe maçında takımına güveniyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak, ligin 14. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin, sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği 23 yaşındaki Burak, kısa sürede Sivasspor'un kadrosunda vazgeçemediği oyuncular arasında yer aldı.

Teknik direktör Servet Çetin'in ligde 8 maçta forma şansı verdiği Burak, yükselen grafiğiyle dikkati çekiyor.

Burak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde zor bir fikstürden geçtiklerini vurguladı.

Ligin 14. haftasında deplasmanda eski takımı Fenerbahçe'ye karşı zor bir maça çıkacaklarını belirten Burak, "Önümüzde zorlu maçlar var, çok iyi maçlar oynuyoruz ama bir türlü galibiyete ulaşamıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda galibiyete ulaşmak istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe maçının kendisi için duygusal geçeceğini aktaran Burak, "Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Forma şansı bulmam halinde benim için özel bir maç olacak. Çok zorlu geçeceğini düşünüyoruz, inşallah iki takım adına güzel geçer. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Fenerbahçe maçı zorlu bir maç, inşallah bu maçı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.