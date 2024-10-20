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Sivassporlu taraftarlar, Hatayspor maçına ilgi göstermedi

Ajans Haberleri
  • 20.10.2024 14:56
  • Giriş: 20.10.2024 14:56
  • Güncelleme: 20.10.2024 14:57
Kaynak: İHA
Sivassporlu taraftarlar, Hatayspor maçına ilgi göstermedi

Sivasspor’un, Hatayspor ile sahasında oynadığı müsabakayı az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti.

Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor’un evinde Hatayspor ile oynadığı karşılaşmaya taraftarla ilgi göstermedi.

Yaklaşık 3 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyazlı taraftarlar ise takımlarına tam destek verdi.

Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, tezahüratlarla destek oldu.

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