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Sivassporlu taraftarlar Kasımpaşa maçına ilgi göstermedi

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 15:07
  • Giriş: 22.10.2023 15:07
  • Güncelleme: 22.10.2023 15:08
Kaynak: İHA
Sivassporlu taraftarlar Kasımpaşa maçına ilgi göstermedi

Sivasspor’un Kasımpaşa ile oynadığı lig maçını az sayıda taraftar takip etti.

Sivasspor’un Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 5 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. 

Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. 

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