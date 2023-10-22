Sivassporlu taraftarlar Kasımpaşa maçına ilgi göstermedi
Kaynak: İHA
Sivasspor’un Kasımpaşa ile oynadığı lig maçını az sayıda taraftar takip etti.
Sivasspor’un Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 5 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.
Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
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