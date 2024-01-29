Sivasspor’un 4 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, 4 maç sonra kazandı.

Süper Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 1-0 yenen Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Ligde bu sezon 7. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 29’a çıkardı.

Süper Lig’de en son galibiyetini 19. haftada, 7 Ocak 2024 tarihinde deplasmanda oynanan mücadelede 3-1’lik skorla Kayserispor karşısında elde eden Sivasspor, bu maçın ardından 4 haftadır 3 puan alamamıştı.

Ligin 19. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1, bir sonraki hafta konuk olduğu Samsunspor’a 2-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 21. haftada ise iç sahada Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalmış, 22. haftada da deplasmanda Antalyaspor’a 2-1 kaybetmişti.