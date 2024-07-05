Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivasspor’un eski futbolcusu Doğan Kutlu hayatını kaybetti

Sivasspor’un eski futbolcusu Doğan Kutlu hayatını kaybetti. Sivasspor Kulübü, Kutlu’nun hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.

Ajans Haberleri
  • 05.07.2024 14:32
  • Giriş: 05.07.2024 14:32
  • Güncelleme: 05.07.2024 14:33
Kaynak: İHA
Sivasspor’un eski futbolcusu Doğan Kutlu hayatını kaybetti

1977-1981 yılları arasında Sivasspor’da forma giyen Doğan Kutlu, hayatını kaybetti.

Sivasspor Kulübü ise resmi internet sitesinden taziye mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı: 

“1977-1981 yılları arasında Sivasspor’umuzda forma giyen Doğan Kutlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Doğan Kutlu’ya Allah’tan rahmet; başta Kutlu ailesi olmak üzere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

BirGün'e Abone Ol