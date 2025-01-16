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Sivas’ta 4 kişi doğalgazdan zehirlendi

Sivas’ta doğalgazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 16.01.2025 00:55
  • Giriş: 16.01.2025 00:55
  • Güncelleme: 16.01.2025 00:57
Kaynak: İHA
Sivas’ta 4 kişi doğalgazdan zehirlendi
İHA

Sivas’ta 4 kişi doğalgazdan zehirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Örtülüpınar Mahallesi’nde 3 katlı apartmanının en üst katında meydana geldi. Evde bulunan 64 yaşındaki G.Y., 62 yaşındaki M.Y, 38 yaşındaki B.Y. ve 17 yaşındaki E.B. doğal gazdan zehirlendi. İddiaya göre ev halkının bitkin halde komşularını arayarak "Biz zehirlendik galiba" demesi üzerine komşu ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine doğal gaz, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Aynı aileden 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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