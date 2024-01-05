Sivas’ta 80 şişe kaçak alkol ele geçildi

Sivas’ta yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 80 şişe kaçak alkol ele geçirilirken 7 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde ve yılbaşı öncesinde Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 5 işyeri ve 1 araçta yapılan arama işlemlerinde çok sayıda kaçak alkol ve tütün ürünü ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda; 80 Şişe Kaçak/Sahte Alkol,10,250 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü, 3.400 Adet Bandrolsüz Boş Makaron, 5.280 Adet Doldurulmuş Makaron/Sigara, 6 Adet Elektronik Sigara Likiti, 5 Paket Kaçak Pipo Tütünü, 45 Paket Bandrolsüz Kaçak Sigara, 12 Kilogram Bandrolsüz Açık Tütün ele geçirildi.

Olaya ilişkin, 7 şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.