Sivas’ta 85 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta kar yağışı ve tipi 85 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; yoğun yağan kar ve tipi nedeniyle Sivas il genelinde 85 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.