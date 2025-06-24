Sivas’ta adalet arayışı sürüyor

HABER MERKEZİ

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı’nın 32. yılında, Mülkiyeliler Birliğinde bir basın açıklaması düzenledi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cuma Erçe, Pir Sultan Abdal’ın anısına düzenlenen etkinliklerin dördüncüsü sırasında Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 kişinin katliamının sadece Türkiye’nin değil insanlık tarihinin en kara lekelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Erçe, hâlâ adaletin yerini bulmadığını, katillerin çoğunun cezasız kalırken ceza alanların serbest bırakıldığını hatırlattı. Katillerin korunduğunu ve teşvik edildiğini söyleyen Erçe, günümüz eğitim sistemini de eleştirerek laik ve bilimsel eğitim yerine dinsel ve mezhepçi bir müfredat getirilerek, yeni katliamların altyapısını hazırlandığını söyledi.

Erçe, “2 Temmuz’un hesabı sorulana kadar, Sivas için adalet mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz. Bugün Sivas’ın katillerinin, Hizbullahçıların salıverildiği, gazetecilerin, öğrencilerin, aydınların cezaevlerinde tutulduğu, halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumların atandığı bir karanlık dönemden geçiyoruz” dedi.