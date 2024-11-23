Sivas’ta araç sayısı 200 bine ulaştı

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 103 bin 190’ını otomobil, 37 bin 394’ünü traktör, 30 bin 224’ünü kamyonet, 17 bin 109’unu motosiklet, 6 bin 582’sini kamyon, 3 bin 34’ünü minibüs, bin 302’sini otobüs, 676’sını ise özel maksatlı araç oluşturdu.







TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Ekim ayında 6 bin 109 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 219’unu otomobil, 849’unu kamyonet, 550’sini traktör, 287’sini motosiklet, 64’ünü minibüs, 104’ünü kamyon, 22’sini otobüs, 14’ünü de özel maksatlı araçlar oluşturdu.