Sivas’ta araç sayısı 206 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta Mart ayında 204 bin 961 olan motorlu kara taşıtı sayısı Nisan ayında 206 bin 347’ye yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 107 bin 22’sini otomobil, 37 bin 815’ini traktör, 31 bin 12’sini kamyonet, 18 bin 721’ini motosiklet, 6 bin 666’sını kamyon, 3 bin 73’ünü minibüs, bin 317’sini otobüs, 721’ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

6 BİN 215 ARACIN DEVRİ YAPILDI

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Nisan ayında 6 bin 215 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 213’ünü otomobil, 914’ünü kamyonet, 489’unu traktör, 345’ini motosiklet, 91’ini minibüs, 111’ini kamyon, 41’ini otobüs, 11’ini de özel maksatlı araçlar oluşturdu.