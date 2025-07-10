Sivas’ta atık malzemeler alev aldı, dumanı gökyüzünü kapladı

Sivas’ta atık malzemelerin biriktirildiği kullanılmayan bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Gültepe Mahallesi 23’üncü Sokak üzerinde bulunan kullanılmayan müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Bölgede atık toplayıcılığı yapan kişiler tarafından evin bahçesinde biriktirilen atık malzemeler, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, evin kullanılmayan kısmı da zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.