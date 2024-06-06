Sivas’ta bir kişi KKKA nedeniyle öldü
Sivas'ın Gemerek ilçesinde Afgan asıllı Gülbidin Ekberi, 3 gün önce, hayvanları otlattığı sırada vücuduna keneyi çıkarmasının ardından rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Ekberi, hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Sivas’ta vücuduna kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateş'e yakalanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay Gemerek İlçesi Eşikli köyünde meydana geldi. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen Gülbidin Ekberi hayvanları otlattığı sırada vücuduna kene yapıştı.
Yapışan keneyi kendi çıkaran Ekberi, daha sonra rahatsızlandı.
Bir süre üniversite hastanesinde tedavi gören Ekberi, 3 gün önce hayatını kaybetti. Ekberi’nin cansız bedeni ülkesinde defnedildiği öğrenildi.