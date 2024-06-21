Sivas’ta boş vagon yandı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde daha önce restoran olarak kullanılan boş vagon çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yıldızeli ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Abdüllatif Şener Parkı'nda bulunan ve daha önce restoran olarak kullanılan boş vagonda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri görenler, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Vagonun kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.