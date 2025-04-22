Sivas’ta çocuk nüfus azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "İstatistiklerle Çocuk" çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre Sivas’ta 2023 yılında 151 bin 173 olan çocuk nüfus sayısı 2024’te 145 bin 613’e geriledi.

2024 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 637 bin 7 kişinin yaşadığı Sivas’ta yaşayan 145 bin 613 çocuk nüfusun 33 bin 206’sını 0-4 yaş grubu, 41 bin 298’ini 5-9 yaş grubu, 43 bin 164’ünü 10-14 yaş grubu, 27 bin 945’ini de 15-17 yaş grubu oluşturdu.

Türkiye’de çocuk nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı 2024’te yüzde 25,5 olarak açıklanırken Sivas’ta bu oran yüzde 22,9’da kaldı.