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Sivas’ta dershane bulunan binada yangın: 1 öğretmen öldü

Sivas’ta dershane bulunan binada çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Güncel
  • 22.11.2024 06:59
  • Giriş: 22.11.2024 06:59
  • Güncelleme: 22.11.2024 07:05
Kaynak: AA
Sivas’ta dershane bulunan binada yangın: 1 öğretmen öldü
Fotoğraf: AA

Sivas’ta dershanenin de yer aldığı binada çıkan yangında bir öğretmen hayatını kaybetti.

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Bir süre sonra büyüyen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri dershanenin sahibi olan ve zaman zaman dershanedeki odasında kalan matematik öğretmeni 47 yaşındaki Cafer Başar Bulut'un cansız bedenine ulaştı.

Bulut'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çıkış sebebi araştırılan yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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