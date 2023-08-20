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Sivas’ta devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 20.08.2023 16:19
  • Giriş: 20.08.2023 16:19
  • Güncelleme: 20.08.2023 16:20
Kaynak: İHA
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Sivas’ta devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı

Sivas’ın Şarkışla ilçesi direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle tarlaya devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Şarkışla Karayolu Elmalı Köyü yakınlarında meydana geldi.

N.B. (58) idaresindeki 44 ABL 184 plakalı TIR direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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